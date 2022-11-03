استطلاع للحكومة: 43.5% من المصريين ليسوا على علم بأزمة تغير المناخ

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً لرأى المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر، للوقوف على رؤيتهم ووعيهم بقضية تغير المناخ ومدى خطورتها على مصر والعالم أجمع، خلال النصف الثاني من سبتمبر الماضي.

وذكر المركز أن الاستطلاع يأتي من منطلق إيمانه بأهمية قضية تغير المناخ واعتبارها قضية حاسمة، في ضوء آثارها السلبية المتوقعة عالمياً ومحلياً سواء على صعيد تغيرات الطقس الحادة التي تهدد الأمن الغذائي العالمي، أو على صعيد تزايد خطر الفيضانات الكارثية، مما قوبل باهتمام شديد من معظم دول العالم.

وكان أحد أهم صوره إجراء قمم المناخ ومنها (cop 27) التي ستعقد بشرم الشيخ للعمل على التقليل من مسببات التغير المناخي، ومحاولة التكيف مع تأثيراته.

وفي نتائج الاستطلاع أشار 56% من المصريين المبحوثين بالعينة أنهم على علم بأزمة تغير المناخ وحدوث ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة بسبب الفيضانات أو الجفاف على مستوى العالم، مقابل 43.5% ليسوا على علم بها، خاصة بين صفوف الشباب والمستويات التعليمية البسيطة، ولم يستطع 0.5% التحديد.

ورأى 43.7% من المصريين المبحوثين بالعينة أن المتسبب الأساسي في تغيير المناخ هو التدخلات البشرية وأنشطة الانسان المنتجة للغازات الدفيئة، مقابل 35.6% يرون أن هذا التغير هو نتاج تغييرات طبيعية تحدث على سطح كوكب الأرض، على صعيد آخر، يرى 2.7% من المواطنين أن تغير المناخ هو نتاج اتحاد كل من التغييرات الطبيعية والتدخلات البشرية الخاطئة، ولم يستطع 18% التحديد.

وفيما يتعلق برؤية المواطنين لمدى خطورة تغير المناخ على مصر على مقياس من صفر إلى 10- بحيث يعني الصفر أن تغير المناخ لا يمثل أي خطورة على مصر، والعشرة أنه يمثل خطرًا كبيرًا- رأى 43.1% من المواطنين بالعينة أن تغير المناخ يمثل خطراً على مصر (28.3% منهم قيموا خطورته على مصر بدرجات تتراوح ما بين 5 وأقل من 8 درجات، و14.8% منهم قيموه بدرجات تتراوح ما بين 8 و10 درجات)، فيما رأى 21.6% من المواطنين في العيّنة خطورته على مصر بأقل من 5 درجات.

وفي ضوء التخوف السنوي من اشتداد البرودة نتيجة لتغير المناخ، والموجات الباردة التي تشهدها البلاد، تضمن الاستطلاع سؤالاً للمواطنين حول توقعاتهم للشتاء القادم في مصر، وأبدى 60.5% من المواطنين بالعينة توقعات بأن يكون الشتاء أكثر برودة هذا العام مقارنةً بشتاء العام الماضي، مقابل 3.9% فقط يتوقعون أن يكون هذا الشتاء أقل برودة.

وتوقع 8.1% من المواطنين بالعيّنة ألا يحدث أي تغيير في طقس الشتاء القادم؛ حيث يتوقعون أن يكون الشتاء القادم مماثلاً في برودته للشتاء الماضي، في حين لم يستطيع التحديد 27.5% من المواطنين بالعينة.