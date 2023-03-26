استطلاع للحكومة: العبادات تليها الرياضة أكثر ما يشغل به المصريون أوقات فراغهم خلال رمضان

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي خلال شهر فبراير 2023 على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى إجرائهم كشفا دوريا سنويا للاطمئنان على صحتهم.

وأعلن أن أبرز نتائج الاستطلاع تشير إلى أن 25.5% فقط من المصريين البالغين يحرصون على إجراء كشف دوري سنوي للاطمئنان على صحتهم، وأكثرهم من الذكور، وكبار السن في الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر، وقاطني المحافظات الحضرية، وذوي المستوى الاقتصادي الأعلى بالعيّنة، وذلك مقارنة بالفئات المكملة الأخرى.

وحول مدى ممارسة المواطنين للرياضة بشكل يومي للحفاظ على الصحة العامة، أشارت نتائج استطلاع المركز إلى أن أكثر من ربع المصريين بنسبة 27.9% يمارسون الرياضة بشكل دوري، مقابل 72.1% لا يقومون بذلك.

وأوضحت النتائج أن الرجال أكثر من يمارسون الرياضة بنسبة 40%، مقارنًة بالإناث بنسبة 15.7%، والفئات العمرية الأصغر سنًا (ما بين 18 إلى 30 عام)، والمستويات التعليمية والاقتصادية الأعلى بالعينة، هم الأكثر ممارسة للرياضة.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 45.5% من المصريين بالعينة ليس لديهم أوقات فراغ خلال اليوم، وتعتبر الإناث الأكثر انشغالًا بنسبة 51% من الذكور (40%).

وجاءت ممارسة العبادات في مقدمة ما يشغل وقت فراغ المصريين بالعينة بنسبة 11.9%، ويستغل 10.7% وقت فراغهم في ممارسة الرياضة، و9.9% منهم في مشاهدة التليفزيون، بينما يستغل 9.7% أوقات فراغهم في استخدام وتصفح الإنترنت، و8.9% في قراءة الكتب والروايات، والخروج مع الأصدقاء بنسبة 7%، وزيارة الأقارب 6.4%.

أما عن الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 30 عام، فجاءت ممارسة الرياضة على رأس ما يقومون به أثناء وقت الفراغ، يليها القراءة وتصفح الإنترنت.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إجراء ذلك الاستطلاع جاء في إطار إطلاق الدولة العديد من المبادرات الصحية والتي تهدف إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين ودفعهم للقيام بشكل دوري بإجراء فحوصات طبية لضمان الكشف عن أي أمراض في مراحلها المختلفة.