استطلاع عالمي: تأثير وباء كورونا على إعادة التأمين يستغرق 5 سنوات

كشف استطلاع اجرته شركات إعادة التأمين العالمية على تأثير كورونا COVID-19 إلى أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات لفهم التأثير الذي سيحدثه الوباء على أسواق الإعادة.

ويستهدف استطلاع تأثير وباء كورونا قياس نبض سوق إعادة التأمين العالمي في هذا الوقت الصعب وغير المسبوق.

وبعد مرور أكثر من عام مع استمرار تأثير كورونا بعمق على السوق ، يهدف الاستطلاع إلى إظهار كيف تغيرت آراء معيدي / شركات التأمين بشأن الأزمة ، مع تقديم رؤى جديدة أيضًا.

25.9 % من الأراء ترجح فهم التأثير الكامل للوباء خلال عامين

ويتضمن استطلاع السوق الجديد لفيروس كورونا ردودًا من مئات المشاركين في السوق الذين يمكن تحديدهم، والذين يتحمل أكثر من نصفهم مسؤولية أو يقدمون مدخلات لقرارات إعادة التأمين وإعادة التأمين.

ويشمل الاستطلاع رأي 16 مديرًا تنفيذيًا ، و 15 مديرًا تنفيذيًا ، و 12 مديرًا للعمليات ، و 27 من كبار أعضاء مجلس الإدارة ، ومشتري إعادة التأمين ، وكبار مسؤولي الاكتتاب التنفيذيين ، ومديري شركة ILS ، والوسطاء ، ومجموعة من مقدمي الخدمات.

بينما كان 25.9٪ من هؤلاء المستجيبين يأملون في إمكانية فهم التأثير الكامل للوباء في أقل من عامين ، وافق 60.4٪ على أنه قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات.

وكشف الاستطلاع عن وجود إجماع واسع في مجالات أخرى أيضًا ، حيث أشارت غالبية إجابات الاستطلاع إلى أن معيدي التأمين / شركات التأمين أكثر قلقًا بشأن تأثير كورونا على جانب الاكتتاب في أعمالهم ، بدلاً من جانب الاستثمار.

وفيما يتعلق بخسائر الاكتتاب ، رأت الغالبية العظمى (85.3٪) أن الأعمال غير المرتبطة بالحياة أكثر انكشافًا من الأعمال على الحياة.

80-100 مليار خسائر الصناعة بدون تأمينات الحياة

كانت هناك أفكار متباينة حول الحجم الإجمالي لخسارة الاكتتاب في الصناعة بخلاف التأمين على الحياة، على الرغم من أن نطاق 80-100 مليار دولار كان الأكثر شيوعًا ، حيث فضل 27.3٪ من المشاركين هذا الخيار.

وتم اختيار النطاقات المجاورة البالغة 50-80 مليار دولار و 100-150 مليار دولار من قبل 14.4٪، و20.1٪ من المشاركين ، على التوالي ، وجاءت النهاية الأعلى البالغة 200 + مليار دولار أيضًا بنسبة 14.4٪.

ومع انقسام الآراء عبر مثل هذه المجموعة الواسعة من سيناريوهات الخسارة المحتملة ، يبدو أنه يعزز الشعور بأنه قد يمر عدد من السنوات قبل أن يتمكن السوق حقًا من تحديد رقم محدد لتكلفة الوباء.

ودعم هذه الفكرة أيضًا الاتفاق العام على أن أعلى مستويات الخسائر الوبائية لم يتم الإبلاغ عنها بعد ، حيث شعر ربع المستجيبين تقريبًا أن أعلى مستويات المطالبات ستظهر في الربع الثاني من العام.

بينما توقع 39.6٪ أعلى الخسائر في الربع الثالث ، و 19.4٪ في الربع الرابع ، بينما سجلت خسائر أخرى أكبر تأثير حتى في عامي 2021 و 2022.

وقدمت أسئلة أخرى نظرة ثاقبة لوجهة نظر السوق بشأن الجهود القانونية المحيطة بمطالبات توقف الأعمال بأثر رجعي ، والتي يشعر أقل من 15٪ من المشاركين الآن أنها من المرجح أن تكون ناجحة.

تغييرات كبيرة فى وثائق إنقطاع الأعمال عقب الوباء

يقارن هذا بنتائج الاستطلاع السابق ، عندما قال ما يقرب من ثلث المستجيبين إنهم قلقون للغاية ، بينما قال 18٪ تقريبًا إنهم قلقون للغاية.

لكن أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع الأخير قالوا إنهم يتوقعون “تغييرات كبيرة” في وثائق انقطاع الأعمال في أعقاب الوباء.

وكان هناك أيضًا إجماع واسع على أن الحكومة تدعم خطط إعادة التأمين الداعمة للأوبئة المستقبلية ، حيث صنفها 22.3٪ على أنها ضرورية ، و 41.7٪ مفيدة بالتأكيد ، و 28.8٪ قالوا إنهم سيساعدون قليلاً.

ويتضح من نتائج الاستطلاع هو أنه لا يزال هناك قدر هائل من القلق وعدم اليقين عندما يتعلق الأمر بالتحديات غير المسبوقة التي يواجهها السوق الآن.