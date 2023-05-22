استطلاع رأى inDrive على عينة من آلاف المصريين: 95.4٪ من الناس شعروا بالمزيد من الأمان

قدمت inDrive، العاملة في تقديم خدمات النقل الذكي، مشروعاً تسويقياً صمم خصيصاَ لتسليط الضوء على معايير الأمان في المدن المصرية، من خلال تركيب لوحات إعلانية ذات إضاءة ساطعة في مواقع استراتيجية بالقاهرة والتى أًصبحت نقطة لـ تلاقي بين المصريين حيث يمكنهم انتظار وصول التاكسي في بيئة آمنة ومضيئة.

وهدفت inDrive لخلق وبث جو يتسم بالأمان لعملائها بشكل خاص ولعامة الناس بشكل عام، من خلال الدمج بين الحملات الإعلانية وقوة تأثيرها وتقديم إجراءات سلامة عملية في الشارع.

وخلال تنفيذ مشروع اللوحات الإعلانية، قامت inDrive بإجراء استطلاع رأي على عينة من الالاف المصريين بهدف جمع آرائهم حول موضوع الأمان في الشارع ومدى تأثير اللوحات الاعلانية عليهم، وجاءت النتيجة أن 27.7 % من الأشخاص لا يشعرون بالراحة في الأماكن المظلمة ، بينما أكد 19.1% أن هناك بعض الأماكن تفتقر لمعايير الأمان ، وقال 28.7 % من إجمالي العينة أن هناك شوارع فارغة، كما أكد 24.4% أن بعض المناطق مزدحمة بأشخاص غرباء – أي ليسوا من سكان المنطقة.

وعندما سُئلوا عن مستوى راحتهم في المناطق غير المضاءة ليلاً ، أجاب 45.3٪ بأنهم لا يشعرون بالراحة وقال 29.4٪ إنهم يشعرون بالخوف.

بعد نتائج استطلاع الرأي .. كيف عالجت inDrive الأمر ؟

وضع اللوحات الإعلانية المضيئة كـ نقطة تلاقي أدى إلى شعورهم بالأمان بشكل كبير، حيث شعر 95.4٪ على الأقل بالأمان والراحة النفسية إلى حد كبير عند الانتظار لرحلاتهم في هذه المواقع التي أصبحت أكثر اضاءة.

بالإضافة إلى ذلك ، أعرب 45.3٪ من المشاركين في استطلاع الرأي عن اهتمامهم الشديد بتركيب المزيد من هذه اللوحات الإعلانية المضيئة في مناطقهم ، مشيرين إلى أن هذه النوعية من اللوحات الاعلانية ستجعلهم يشعرون بالأمان أكثر أثناء انتظار رحلاتهم

هذه الحملة الاعلانية سلطت الضوء على نهج جديد في السوق لا يعتمد على قبول الناس لها فقط ، بل يطلبون أيضًا المزيد من الإعلانات بنشاط ، لأنه يساهم في سلامتهم ورفاهيتهم.

قال معتز توبة ، ممثل الأعمال لشركة inDrive في مصر : ” من خلال العمل معًا ، يمكننا خلق بيئة أكثر أمانًا للجميع ، ومن جانبنا نحث جميع شركات النقل الذكي الأخرى الانضمام إلينا من أجل الالتزام بتحسين معايير السلامة في المناطق الحضرية ، فضلاً عن تقديم تجربة أفضل للعملاء”.

رحلات آمنة في المدينة

وتظهر نتائج استطلاع الرأي بوضوح التأثير الإيجابي للمشروع على السلامة العامة ، وفقًا لآراء المصريين أنفسهم، كما تدعو الشركة الآن جميع شركات النقل الذكي في السوق للاستثمار في مبادرات مماثلة لا تعزز خدماتهم فقط ، بل تساهم أيضًا في تعزيز سلامة المدن.