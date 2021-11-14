اقتصاد وأسواق

استطلاع حكومي : 69.5% من المصريين يؤيدون منع دخول الموظفين غير متلقي اللقاح لأعمالهم

كذلك أيد 62.7% من المواطنين فى نفس الاستطلاع قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بدايةً من 1 ديسمبر القادم، وأيده بشروط 3.1% منهم، فى حين جاء 20.9% منهم ضد القرار، و13.3% منهم لم يحدد.
صفية حمدي 11:33 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21 11:33 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21

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أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً لرأى المواطنين حول رؤيتهم ومدى تأييدهم للقرار من عدمه، فى إطار الاستعداد نحو طبيق الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” بمنع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم اعتباراً من غد الإثنين الموافق 15 نوفمبر.

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ووفقا لنتائج الاستطلاع ، أشار 69.5% من المصريين إلى تأييدهم القرار، وأبدى 2.2% منهم تأييدهم له ولكن بشروط أهمها أن يكون اللقاح فعال وليس له أضرار جانبية، وأن يتم توفير اللقاح بسهولة ويسر، وإعطاء مهلة أطول.

وذلك فيما اعترض عليه 14.1% من المواطنين، ولم يحدد 14.2% من المواطنين رأيهم.

كذلك أيد 62.7% من المواطنين فى نفس الاستطلاع قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بدايةً من 1 ديسمبر القادم، وأيده بشروط 3.1% منهم، فى حين جاء 20.9% منهم ضد القرار، و13.3% منهم لم يحدد.

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بقلم صفية حمدي

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