استطلاع: حزب المحافظين لن يفوز بأغلبية في البرلمان البريطاني

سبوتنيك أظهر استطلاع للرأي عقب خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن حزب المحافظين الذي تقوده رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سيحصل على 314 مقعدًا في الانتخابات العامة، لكنه لن يحقق الأغلبية في البرلمان البالغ عدد مقاعده 650. وظهرت نتائج الاستطلاع…

سبوتنيك

أظهر استطلاع للرأي عقب خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن حزب المحافظين الذي تقوده رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سيحصل على 314 مقعدًا في الانتخابات العامة، لكنه لن يحقق الأغلبية في البرلمان البالغ عدد مقاعده 650.

وظهرت نتائج الاستطلاع بعد قليل من انتهاء التصويت، بحسب وكالة “رويترز”.

جدير بالذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كانت قد دعت إلى هذه الانتخابات قبل ثلاثة أعوام من موعدها المحدد؛ من أجل تعزيز الأغلبية التي يتمتع بها حزبها في البرلمان، لتتمكن من إجراء مفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من موقع قوة.

كما أُجريت هذه الانتخابات في وقتٍ تواجه فيه بريطانيا تحدي “بريكست”، وبعد ثلاث هجمات إرهابية في أقلّ من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى رغبة القوميين الاسكتلنديين في الإبقاء على هيمنتهم في برلمان ويستمنستر؛ لمواصلة الدعوة إلى إجراء استفتاء حول الاستقلال.