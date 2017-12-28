استطلاع: برميل النفط سيبقى حول 60 دولارا للبرميل في 2018

عبدالغفور أحمد محسنسيبقى سعر برميل النفط خام حول 60 دولارا خلال عام 2018، مدفوعا بالجهود التي تبذلها روسيا ومنظمة الأوبك من أجل خفض الانتاج والتوقعات بنمو الطلب العالمي على البترول، وفقا لنتائج استطلاع أجرته رويترز بين 32 محللا اقتصاديا. وبحسب الاستطلاع، سيدور سعر برميل خام برنت حول 59.88

عبدالغفور أحمد محسن

سيبقى سعر برميل النفط خام حول 60 دولارا خلال عام 2018، مدفوعا بالجهود التي تبذلها روسيا ومنظمة الأوبك من أجل خفض الانتاج والتوقعات بنمو الطلب العالمي على البترول، وفقا لنتائج استطلاع أجرته رويترز بين 32 محللا اقتصاديا.

وبحسب الاستطلاع، سيدور سعر برميل خام برنت حول 59.88 دولار، مقارنة بمتوسط 58.48 دولار في توقعات استطلاع أجرته رويترز في الشهر الماضي.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذذ عامين ونصف هذا الأسبوع، وحققت ارتفاعا خلال العام الجاري بنسبة 30% منذ قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض الانتاج في يناير 2017.

ومددت أوبك وروسيا اتفاق خفض الانتاج في نوفمبر الماضي ليشمل عام 2018.

وقال فرانك سكولينبيرجر رئيس قسم أبحاث السلع بمؤسسة ” LBBW” إن الطلب سيكون مرتفعا على النفط في 2018 مدعوما بالنمو القوي المتوقع عالميا، بينما سيتراجع العرض نسبيا بسبب التزامات دول الأوبك بخفض الانتاج”.

وتابع أن كمية كبيرة من انتاج النفط ستذهب إلى دول آسيا لتلبية الطلب المرتفع هناك.

وزادت صادرات النفط الأمريكية لآسيا في ظل ارتفاع اسعار النفط المنتج في دول الشرق الأوسط، وتوسع الاعتماد على خام برنت الأمريكي.