استطلاع : الفائدة أكبر مخاطر الاستثمار.. ومصر والسعودية الأعلى عائدًا على الدولار خلال 2023

كشف استطلاع أجرته المجموعة المالية “هيرميس”، مؤخراً، مع ممثلي الإدارة التنفيذية لكبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومديري الصناديق بشأن تقييم الأسواق والموضوعات التي تشغل اهتمام مجتمع الأعمال على مستوى العالم، أن أسعار الفائدة ستظل الخطر الأكبر للاستثمار العالمي خلال 2023، وأن السعودية ومصر ستقدمان أعلى عائد على الدولار.

35% يتوقعون رفع الفيدرالي للفائدة بأكثر من 1.5% الفترة المقبلة.. و45% حددوا متوسط سعر خام برنت عند 80 دولارا

وجاء الاستطلاع ضمن أعمال الدورة السنوية السادسة عشرة من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› المنعقد في دبي تحت عنوان “تجاوز تحديات التضخم واستكشاف الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة والمبتدئة” والذي يرعاه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بداية، يرى 24% من المشاركين في استطلاع هيرميس أن ارتفاع اسعار الفائدة قد جاءت في مقدمة المخاطر الاستثمارية، بينما يرى 23% ان الازمة في إيجاد موارد بشرية جيدة، و20% في ارتفاع تكاليف المدخلات، و15% لضعف ثقة المستهلك، و10% في صعوبة رفع الأسعار، و8% في تغيير اللوائح.

أكثر من نصف المشاركين يتوقعون دخول الاقتصاد الامريكي في فترة ركود قصيرة الاجل تستمر لفترة ربعين

وقدم الاستطلاع 6 اسواق للاختيار ستقدم افضل عائد على الدولار خلال 2023، واختار 39% من المشاركين السوق السعودي كافضل اداء على الدولار، تلاه السوق السوق المصري بنسبة 21%، بينما توقع 17% السوق الاماراتي، و14% السوق الفيتنامي، و5% السوق الباكستناني، و3% السوق الكيني.

وتوقع 35% زيادة معدلات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الامريكي باكثر من 1.5%، خلال الفترة المقبلة بينما رجح 34% رفعها بمعدلات 1.5%، وحوالي 22% بنسبة 1%، بينما توقع 9% فقط رفعها بحوالي 0.5%.

ترجيحات بفوز البرازيل والسعودية بكاس العالم 2023.. وأمازون وجي بي مورجان في صدار الاسهم المفضلة

وحول توقعاتهم لمتوسط سعر خام برنت في 2023، توقع 46% من المشاركين متوسط سعر خام برنت في حدود 80 دولار للبرميل خلال العام المقبل، و41% لسهر 100 دولار للبرميل، و8% في حدود 120 دولار للبرميل، بينما توقع 4% وصول سعر البرميل إلى 60 دولار فقط.

وحول رؤيتهم لسياسة الشراء والاحتفاظ لمدة 3 سنوات مقبلة، توقع 29% من المشاركين الاحتفاظ والشراء في كلا من “صناديق المؤشرات المكونة لمؤشر الاسواق الناشئة وصناديق المؤشرات في الاسهم المكونة تمؤشر S&P500 الامريكي”، و19% نصحو بالاستثمار في الذهب، وحوالي 13% في سندات الخزانة الامريكية فترة 10 سنين، ونحو 11% فضلوا الاستثمار في العملات المشفرة.

وفيما يتعلق باهم الاسهم التي من المرجح ان تحقق افضل خلال عام 2023، توقع 27% من المشاركين ان يكون سهم امازون الافضل بين الاسهم، و24% لسهم بنك جي بي مورجان، و19% فضلوا سهم تيسلا، و17% يفضلون سهم ايكسون موبايل، و13% وول مارت.

وحدد الاستطلاع اكبر المخاطر التي تعرقل الاتجاه الصعودي لاسواق الاسهم خلال العام المقبل، اذ توقع 34% ان يكون انهاء الصراع الروسي الايراني أهم العوامل المؤثر على سوق الاسهم خلال 2023، و28% لضعف الدولار، و22% لارتفاع اسعار السلع، و16% تتعلق بانخفاض اسعار السلع.

وفي سياق اخر، رجح 51% دخول الاقتصاد الامريكي في حالة ركود لكنها ستكون قصيرة الاجل (فترة ربعين)، بينما توقع 37% من المشاركين دخول الاقتصاد الامريكي في ركود لكن بشكل اطول نسبياً، بينما استبعد 12% دخوله في مرحلة ركود من الاساس.

وشمل الاستطلاع جانب رياضي حول اسم الدولة التي من المرجح فوزها بكاس العالم 2022، اذ توقع 23% من المشاركين فوز البرازيل بالبطولة، و20% توقعوا السعودية، و17 فرنسا، و7% انجلترا، و6% اسبانيا، و5% البرتغال، بينما توقع 21% من هؤلاء دولا غير المذكورين السابقين.