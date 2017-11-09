استطلاع: أي مرشح سيطيح بترامب في انتخابات 2020

عبدالغفور أحمد محسن سيتمكن أي مرشح من الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة، من الإطاحة بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة 2020، وفقا لاستطلاع كُشفت نتائجه اليوم، ونقلته صحيفة نيوزويك. وبحسب الاستطلاع، فإن 36% فقط من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم سينتخبون ترامب لفترة ثانية أمام

عبدالغفور أحمد محسن

سيتمكن أي مرشح من الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة، من الإطاحة بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة 2020، وفقا لاستطلاع كُشفت نتائجه اليوم، ونقلته صحيفة نيوزويك.

وبحسب الاستطلاع، فإن 36% فقط من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم سينتخبون ترامب لفترة ثانية أمام أي “مرشح ديمقراطي مفترض”، مقارنة بـ 46% أكدوا أنهم سيمنحون أصواتهم لأي مرشح منافس لترامب بغض النظر عمن يكون.

وقال 18% من العينة إنهم لم يحددوا قراراهم بعد.

وحمل الاستطلاع الذي أجري بمناسبة مرور عام على انتخابات 2016 التي فاز بها ترامب، المزيد من الأخبار السيئة للرئيس الجمهوري، فكشفت أن 8% من الذين صوتوا لصالحه سابقا قالوا إنهم سيصوتون لأي مرشح ديمقراطي في 2020، بينما قال 3% ممن صوتوا لمنافسته هيلاري كلينتون إنهم سيغيرون اتجاههم في الانتخابات القادمة ويدعمون ترامب.

وقال 84% من الديمقراطيين إنهم سيصوتون لصالح مرشح حزبهم، بينما قال 74% من الجمهوريين إنهم سيدعمون مرشح الحزب، وتباينت النسب بين المستقلين، فقال 30% منهم إنهم سيصوتون لترامب بينما أكد 40% دعم مرشح الحزب الديمقراطي.

ولن تكون نتائج الاستطلاع غريبة بالنسبة لترامب، الذي يعرف أنه فقد الكثير من مؤيديه في عامه الأول بالحكم، إذ أوضح استطلاع سابق لمؤسسة جالوب إن 38% من الأمريكيين يدعمونه بينما لا يُرضي أداؤه 55% من المواطنين.



