استطلاع: أبحاث هيرميس في المرتبة الثانية بين 33 مركزًا عالميًا

المال - خاصاحتل مركز أبحاث المجموعة المالية "هيرميس" المرتبة الثانية من بين 33 مركز أبحاث إقليمي وعالمي، في استطلاع أجراه مركز اكستيل لبحوث التسويق لعام 2017.وقالت المجموعة المالية، في بيان، تلقى المال نسخة منه، إنها تمكنت من الإبقاء على مركزها المتقدم كمركز أبحاث في الشرق الأوسط في ظل الوتيرة ا

المال – خاص

احتل مركز أبحاث المجموعة المالية “هيرميس” المرتبة الثانية من بين 33 مركز أبحاث إقليمي وعالمي، في استطلاع أجراه مركز اكستيل لبحوث التسويق لعام 2017.

وقالت المجموعة المالية، في بيان، تلقى المال نسخة منه، إنها تمكنت من الإبقاء على مركزها المتقدم كمركز أبحاث في الشرق الأوسط في ظل الوتيرة المتصاعدة للمنافسة، وستعمل على الحفاظ على هذه المكانة من خلال تقديم أحدث الأبحاث، والمنتجات.

وأكدت هيرميس أن احتلالها هذه المرتبة المتقدمة يعود بشكل أساسي إلى جودة أبحاثها ونزاهة محلليها، مشيرة إلى تحقيق العديد منهم تقدمًا في تصنيفاتهم الفردية هذا العام.

وكرمت “هيرميس” 3 باحثين لديها جاءوا في المراكز العشر من بين 183 محلل وباحث اقتصادي، وهم محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي، ومحمد علاء محلل قطاع الاستهلاك، والمحلل المالي الينا سانشيز.