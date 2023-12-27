استشهاد 6 فلسطينيين خلال مداهمة إسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية

استُشهد 6 أشخاص في مدينة طولكرم بالضفة الغربية خلال مداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، وفق ما أعلنته مصادر طبية فلسطينية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، وأكدت الوكالة الفلسطينية اقتحام القوات الإسرائيلية بآلياتها وجرافاتها العسكرية للمدينة من محورها الغربي، حيث «جابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارا مشددا عليه”.

واقتحمت القوات عددا من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم وتحديدا منطقة المنشية، والمحجر، والجورة والدمج، وجبل النصر، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها بعد إخضاع أصحابها للاستجواب.