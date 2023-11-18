استشهاد 200 فلسطيني في قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة بغزة

استُشهد 200 نازح فلسطيني في مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة، اليوم السبت، والتي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا، ووصل إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال أكثر من 1270 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750، منهم 1800 طفلٍ ما زالوا تحت الأنقاض.

وتواصل إسرائيل لليوم الـ43 عدوانها الوحشي على قطاع غزة الذي تسبب حتى الآن في سقوط نحو 12 ألف شهيد، من بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة.

كما زاد عدد الإصابات على 30 ألف حالة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.