استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

أصدرت وزارة الخارجية وأعضاؤها مساء الإثنين، نعيا ببالغ الحزن والأسى في شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم الإثنين ٢٤ إبريل الجارى خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.



وقالت وزارة الخارجية إنها تحتسب فقيدها الغالي شهيداً عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسئوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.



وختمت الخارجية بيانها قائلة: “رحم الله شهيد الواجب وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان”