استشهاد لواءي شرطة ومجندين في مأمورية لضبط مستريح «أسوان»

استشهد لواءي شرطة ومجندان، أثناء عودتهم من مأمورية لمطاردة عناصر إجرامية في جبال إدفو بمحافظة أسوان ، وضبط “مستريح” مطلوب القبض عليه.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارًا عن انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وبالفحص والمعاينة تبين استشهاد اللواء منتصر عبد النعيم أبو دقة، وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بقطاع الأمن العام، واللواء أحمد محيي، مساعد وكيل إدارة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، ومجند شرطة أحمد صديق، ومجند شرطة سعودي شعبان.

وكانوا في مأمورية أمنية، وذلك لملاحقة وضبط مصطفى البنك، مستريح أسوان مطلوب القبض عليه.