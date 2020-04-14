سيـــاســة

استشهاد ضابط أمن وطني في عملية القضاء على الإرهابيين بالأميرية

الأمن ينجح في اقتحام وكر الإرهابيين.
أماني عوض 9:24 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20 9:24 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، المشاركة في العملية الأمنية التي شنتها قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، ضد العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت فضائية إكسترا نيوز، عن تمكن قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، بعد تبادل لإطلاق النار.

وأضافت أن عمليات تبادل إطلاق النار توقفت بالمنطقة، وسط أنباء عن إصابة اثنين من الأمناء في المواجهة.

كانت الفضائية أذاعت بثًا مباشرًا لعمليات تبادل لإطلاق نار بين قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية، ومجموعة إرهابية بالأميرية.

ومن خلال فيديو أذاعته، نقل تحذيرات من الشرطة للمواطنين قاطني المنطقة من عدم الاقتراب من النوافذ نظرًا لإطلاق النار، وحرصاً علي سلامتهم.

كانت عملية أمنية لاقتحام بؤرة إرهابية بمنطقة عزبة شاهين بالأميرية، شنتها أجهزة وزارة الداخلية، منذ عصر اليوم الثلاثاء، وتبادل الطرفان إطلاق النيران حتى القضاء على الإرهابيين، منذ قليل.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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