سيـــاســة

استشهاد ضابطين وشرطي ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام (تفاصيل)

أثناء التصدى لمحاولة هروبهم من سجن طرة.
أماني عوض 6:38 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 6:38 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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أعلن مصدر أمني عن استشهاد ضابطي شرطة وفرد آخر من الأمن، أثناء التصدى لمحاولة هروب محكوم عليهم بالإعدام مودعين في سجن طره، ولقى 4 منهم مصرعهم، اليوم الأربعاء.

وصرح مصدر أمني، بمحاولة 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره الهروب من داخل السجن، صباح اليوم.

وأضاف أنه تصدت لهم قوة التأمين مما أسفر عن استشهاد ضابطين، وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.

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وأسماء المحكوم عليهم بالإعدام، هم:-
1-السيد السيد عطا محمد.
2-عمار الشحات محمد السيد.
3- حسن زكريا معتمد مرسي.
4- مديح رمضان حسن علاء الدين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى الجهات المختصة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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