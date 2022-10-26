استشهاد شرطي وإصابة 8 آخرين خلال إخماد حريق بمخزن أجهزة بالإسكندرية (تفاصيل)

استشهد أمين شرطة وأصيب 8 آخرين من رجال الحماية المدنية، خلال المشاركة في إخماد حريق بمخزن أجهزة كهربائية في محافظة الإسكندرية ، اليوم الأربعاء.

حريق مخزن الإسكندرية

وتمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن “غير مرخص” للأجهزة الكهربائية، بأحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة سيدي جابر وإخماده ومنع إمتداده للمساكن المجاورة.

وأسفر ذلك عن استشهاد أمين الشرطة عيد يونس عبدالحميد عبد الغني، وإصابة 5 ضباط و3 أفراد من قوة إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، وذلك خلال أداء واجبهم كما نجم عن الحريق إصابة 5 مواطنين.

إصابات واستشهاد

ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وأخلي العقار بمعرفة الجهات المعنية، لحين التأكد من سلامته.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.