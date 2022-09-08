استشهاد أمين شرطة وإصابة رجلي إطفاء أثناء إخماد حريق في الدقهلية

استشهد أمين شرطة وأصيب فردين آخرين من قوة إدارة الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، أثناء إخماد حريق نشب في مخزن مواد غذائية، وتمكنوا من السيطرة على النيران.

كانت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، قد سيطرت على حريق نشب في مخزن “غير مرخص” للمواد الغذائية، كائن بدائرة مركز شرطة طلخا وإخماده ومنع امتداده للمساكن المجاورة.

وأسفر ذلك عن استشهاد أمين الشرطة أحمد عبدالعزيز سليم عبدالله، وكذا إصابة فردين من قوة إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، وذلك خلال أداء واجبهم أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق.

ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.