استشاري نفسي لـ«المال» : محمد رمضان يحاول تصدر التريند بتصرفاته المستمرة على مواقع التواصل

أثار الفنان محمد رمضان ضجة كبيرة بعد نشره ، مقطع فيديو من طائرته الخاصة أثناء رحلته إلى مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، حيث ظهر يرقص بصحبة مضيفات الطائرة على أنغام أغنية يا حبيبي، ليعيد إلى الأذهان أزمته السابقة مع الطيار أشرف أبو اليسر، عندما بث مقطع فيديو ادعى فيه أنه يقود الطائرة، وتسبب في إنهاء عمل الطيار نهائيا ودخوله عدة أزمات انتهت بوفاته.

رمضان نشر مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام، وظهر فيه برفقة مضيفتين واحدة رقصت على استحياء، والأخرى تمايلت معه على أنغام أغنية يا حبيبي، وعلق رمضان على تفاعل المضيفة الثانية قائلا: المضيفة الفرفوشة رزق.

وجاءت أغلب التعليقات متخوفة من أن يتسبب المقطع في إنهاء عمل المضيفة، بينما أوضح البعض أن القانون لا يمنع رقص المضيفات طالما أنه لا يعرض الطائرة أو الركاب للخطر، ورفض جمهور رمضان الربط بين رقصه مع المضيفتين، وبين واقعة التصوير داخل قمرة طائرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

استشاري نفسي وتربوي لـ”المال”: رمضان يحاول تصدر التريند والأضواء رغم شهرته ونجاحه

تقول هبة علي استشاري نفسي وتربوي للمال: إن محمد رمضان يبحث طيلة الوقت عن تصدره للتريند حتى لو كان بشيء سلبي، لذلك يقوم بهذه التصرفات التي تستفز الجمهور وكأنه يوجه رسالة أنه لا يهمه رأي أحد لكن في الحقيقة محمد رمضان يهمه آراء الجمهور جدا، والدليل أنه يبحث دائمًا عن زيادة مشاهداته، ويقوم بتشيير كل تصرف يقوم به للناس عبر حساباته على السوشيال ميديا.

وأضافت في حديثها أن هذه التصرفات ناتجة عن إحساسه بعدم الشبع نوعا ما في الحياة عامة، موضحة أن رمضان يحتاج لدكتور نفسي مثل غالبية الفنانين لأن حياة هؤلاء الاشخاص ليس كما يتصور الناس أنها مليئة بالسعادة بل بها الكثير من المشاكل، لكن يخفون ذلك عن الإعلام والأضواء.

أكدت هبة أيضا أن أي فنان يعرض حياته للعلن فالجمهور يعلم تفاصيلها بأزماتها وأوقاتها الحلوة، لكن الفنانين الذين يفصلون حياتهم الخاصة عن الاعلام فيعانون احيانا من انفصام شخصي ويعوضون ذلك بالظهور على السوشيال ميديا والانستجرام بالصور والفيديوهات التي تحقق لهم شهرة كبيرة أمام الناس .

دعاء حلمي : أراد أن يمهد للجمهور قبل الحفل بتصرف استفزازي يتصدر به مواقع التواصل الاجتماعي

قالت الناقدة دعاء حلمي للمال أن: محمد رمضان أصبح تفكيره واضحا للكثيرين أنه يحاول دائما أن يكون تحت الأضواء بأي تصرف يستفز به الجمهور ويرفضه فيكون مثار جدلا كبيرا على السوشيال ميديا ويتصدر بهذا التصرف والهجوم عليه التريند .

واشارت الى ان رمضان سيغني في حفل افتتاح الجونة السينمائي هذه الدورة ، وأراد أن يمهد للجمهور قبل الحفل بتصرف استفزازي يتصدر به مواقع التواصل الاجتماعي فقام بالرقص مع احدى المضيفات في الطائرة التي تنقله من الامارات لمطار الغردقة لاول مرة يحدث هذا التصرف مع مضيفة على متن طائرة .

أوضحت أيضا أن رمضان يعي جيدا أنه واجه أزمة كبيرة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر وتسببت هذه الأزمة في غضب الجماهير المصرية منه لفترة طويلة ، لكنه لايبالي بأراء الاخرين وهجموهم عليه ، لذلك قام بالرقص في طائرة أيضا مع هذه المضيفة وعلق على الصورة ” المضيفة الفرفوشة رزق ” كانه لايبالي بهجوم الكثيرين عليه للمرة الثانية وهو في الطائرة .