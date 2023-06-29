استشاري نساء وتوليد: استخدام وسائل منع الحمل بعد الولادة القيصرية مباشرة خطأ 

قال

إيهاب إبراهيم، استشاري النساء والتوليد إن استخدام وسائل منع الحمل بعد الولادة القيصرية خطأ وخطر على السيدات، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ «المال» أن بروتوكولات العلاج العالمية تمنع استخدام «اللولب» أو تركيبه بعد الولادة القيصرية مباشرة بسبب أن حجم الرحم والتجويف الداخلي له يكون أكبر من الطبيعي في هذا التوقيت.

وتأتي مصر في المركز الثاني عالميًا خلف الهند كأثر دولة تجرى جراحات الولادة القيصرية، ووصل الرقم إلى أكثر من 70% من حالات الولادة، بحسب المسح الصحي القومي للأسرة المصرية في عام 2021، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل 20% من كل الولادات.

الدكتور إيهاب إبراهيم: ضرورة الانتظار فترة ما بين شهر إلى ثلاث شهور على الأقل

وأشار الدكتور إيهاب إبراهيم إلى ضرورة الانتظار فترة ما بين شهر إلى ثلاث شهور على الأقل حتى رجوع الرحم لحجمه ومقاساته الطبيعيه لتركيب اللولب، أو اختيار وسيلة منع الحمل الأنسب للسيدة.

وأوضح «إبراهيم» أنه توجد بدائل لمنع الحمل بالنسبة للسيدة للمرضع، وتبدأ النساء في استخدامها بعد انتهاء فتره النفاس مثل أقراص بروجيسترون الهرمونية، أو الكبسوله الهرمونيه تحت الجلد. خاصة أن هذه الوسائل لا تؤثر على الرضاعة الطبيعية للجنين.

وأكد «إبراهيم» أن مفهوم المتابعة الطبية المستمرة غير منتشر في مصر، إذ تكون مخاطر طرد اللولب خارج الرحم المرتفعة في حال تركيبه بعد الولادة القيصرية مباشرة، قد يطرد الرحم اللولب، ولا يحدث أعراض، ولا تعرف السيدة، ويحدث حمل غير مرغوب فيه.

أشارت الطبيبة بثينة جنيدي، استشاري النساء والتوليد بمستشفى أبو حمص التابع لوزارة الصحة المصرية وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن، إلى تركيب اللولب للسيدات في المحافظة أثناء الولادة مباشرة.

وقالت «جنيدي» ، في تصريحات صحفية إن استخدام «اللولب» يتم أثناء العملية القيصرية، معتبرة أن المبادرة التي تطبقها في مسشفيات المحافظة نتايجها جيدة.

مصدر: تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية مباشرة يتم بموافقة كتابية من السيدة

أثارت التصريحات خلافًا كبيرًا حول آلية تنفيذ المبادرة، ومدى الضرر الواقع على السيدات، وقال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إن القانون لا يسمح بإجبار أي سيدة على تنظيم الأسرة دون موافقة مستنيرة.

وأضاف

في تصريحات لـ «المال» أن تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية مباشرة، يتم بموافقة كتابية من السيدة أو زوجها قبل دخولها غرفة العمليات للولادة، مشيرًا إلى أن تركيب اللوالب عقب الولادات القيصرية مباشرة مُعمم على مختلف المحافظات بتوجيهات مباشرة من الوزارة.

ولفت إلى هناك نسبة معينة للأطباء لتركيب اللولب من خلال عمليات الولادة القيصرية، مؤكدًا أن الموافقة المستنيرة تتم قبل ساعات من العملية، إذ تقوم طبيبة أو رائدة ريفية بجمع السيدات المقبلات على الولادة القيصرية، وإخبارهن بأهمية وضرورة تركيب لولب خلال الولادة.