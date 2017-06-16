استرداد 80 فدانا بالأحياء المخططة في برج العرب الجديدة

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تنفيذ قرارين وزاريين بإزالة التعديات على مساحة 40 فدانًا، كما تم تنفيذ إزالة فورية للتعديات على مساحة 40 فدانًا، ليكون إجمالى ما تم استرداده ٨٠ فدانًا داخل الأحياء المخططة في يوم واحد.

وقال المهندس أمين غنيم: تأتي هذه الإزالات في إطار الحملات المستمرة التي يقوم بها جهاز المدينة لاسترداد أراضى الدولة، وإزالة التعديات عليها، مؤكدًا استمرار جهاز المدينة في حملات الإزالة، والتصدي لكل أشكال التعديات.