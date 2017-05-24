استرداد 50 فدانًا من أراضى الدولة بكرداسة

بدور إبراهيملليوم التاسع على التوالى تواصل محافظة الجيزة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة تنفيذ حملات لازالة كل اشكال التعديات على أراضى املاك الدولة، حيث تم اليوم تنفيذ حملة بمركز ومدينة كرداسة لاسترداد50 فدانا بمنطقة المزاريطة ولاية هيئة الاثار.وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ ال

بدور إبراهيم

لليوم التاسع على التوالى تواصل محافظة الجيزة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة تنفيذ حملات لازالة كل اشكال التعديات على أراضى املاك الدولة، حيث تم اليوم تنفيذ حملة بمركز ومدينة كرداسة لاسترداد50 فدانا بمنطقة المزاريطة ولاية هيئة الاثار.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن الحملة متواصلة حتى نهاية الشهر الحالى لاسترداد جميع الاراضى المنهوبة وتنفيذ قرارات الازالة الصادرة.

واضاف أن الحملة نجحت فى ازالة اكثر من 300 مبنى بالمنطقة وتنفيذ 11 قرار ازالة خلال الحملة التى تم تنفيذها.

وقد قاد الحملة اللواء اسامه شمعه نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعه الميدانيه .

وفى نفس الاطار نفذت المحافظة 10 قرارات ازالة بحى العمرانيه لتعديات على اراضى ولايه هيئة الاوقاف والاصلاح الزراعى بشوارع حسن محمد وخالد امين والثلاثينى والكونيسه ومستشفى الصدر على مساحات متفاوته، حيث قام المخالفون بإنشاء جراجات ومغسلة للسيارات وورش وأكشاك وأسوار ومبان على أراضى الدولة.