استرداد 50 فدانا لثلاثة طلبات تقنين لعدم استكمال الإجراءات القانونية في سيوة

قامت عناصر من مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، بحملة مكبرة استمرارا لجهود محافظة مطروح فى الحفاظ على أراضى الدولة، وتنفيذ سلطة القانون مع إزالة التعديات في مهدها، كما تم استرداد عدد (٥٠) فدانا، بواقع ثلاثة طلبات تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين، ولم يتم التعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات وهي من أملاك الدولة ليصبح إجمالي ما تم استرداده اليوم عدد ( ٧٨.٥ ) فدان أرض ملك الدولة، وذلك بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز ورؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية والإدارات التنفيذية المعنية بمركز ومدينة سيوة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة خاصةً مع استغلال البعض لمواجهة الدولة تداعيات ازمة فيروس كورونا.

حملة مكبرة لتنفيذ عدد (٢) قرار إزالة بمناطق دهيبة وخميسة بقرية المراقي

وقاد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الأحد حملة مكبرة لتنفيذ عدد (٢) قرار إزالة أرقام ( ٣٣ ) و ( ٣٥ ) بمناطق (دهيبة – خميسة) بقرية المراقي بمساحة (١٧٣) متر مربع مباني و مساحة (٢٨.٥) فدان أرض زراعية ، لافتاً إلى أنه يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) .

بينما شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة بالبناء العشوائي بدون تقنين حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.