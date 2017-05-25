استرداد 450 فدانًا من أملاك الدولة بالفيوم الجديدة

كشف المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أن الجهاز نجح فى استرداد 450 فدانا من أراضى الدولة كان متعديا عليها من الأهالى، مشيرًا إلى أن استرداد الأراضي تم بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم وكذلك شرطة التعمير لمدينة الفيوم الجديدة ومدينة 15 مايو.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحاته لـ”المال” أن إعادة تلك الأراضى يتيح للجهاز البدء في تنفيذ التوسعات العمرانية بالمدينة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الجهاز يستهدف خلال العام المالي الجديد 350 مليون جنيه من الميزانية المخصصة له من الدولة وذلك بانخفاض عن السنة المالية الحالية بقيمة 40 مليونا والتى سجلت 390 مليونا، مشيرًا إلى أن الانخفاض في الميزانية يرجع إلى قيود الارتفاعات بالمدينة والتي وضعتها القوات المسلحة، مؤكدًا أن هناك تواصلا مع هيئة المجتمعات العمرانية والقوات المسلحة لإزالة قيود الارتفاعات والتي وصفها رئيس الجهاز بالخطوة الجيدة التى تزيد حجم الاستثمارات بالمدينة.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بالإعداد لطرح أعمال مرافق منطقة الإسكان الاجتماعي والتي تضم 1536 وحدة من خلال مناقصة محدودة يتنافس عليها 15 شركة مقاولات أبرزها المقاولون العرب وحسن علام، لافتا إلى أن أعمال المرافق تتمثل فى تنفيذ أعمال مياه وصرف صحى وكهرباء على أن يتم الإسناد خلال شهر ونصف بحد أقصى.

واكد رئيس جهاز الفيوم الجديدة أنه جار الانتهاء من أعمال التشطيبات لـ 1536 وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة على أن يتم تسليمها خلال 30 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن الجهاز باع 4 محال تجارية الأسبوع الماضي بتكلفة قيمتها مليون ومائة وخمسون ألف جنيه حيث تراوحت الأسعار بين 13100 و 14800 جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار تسجل ارتفاعًا يصل إلى 150% مقارنة بآخر مزاد بالمدينة منذ ثمانية أشهر.