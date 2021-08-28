استرداد 36 فدانا أملاك دولة من غير الجادين بوادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً .

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة من استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين بمنطقة قرية بني سلامة بمساحة إجمالية ٣٦ فدانا و١٨ قيراطا من غير الجادين وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتات “أرض مستردة أملاك دولة” عليها .

وأكد المحافظ استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .

في سياق آخر.. أكد محافظ البحيرة استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة وبقرى مبادرة “حياة كريمة” للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية .

ونظمت الوحدات المحلية لمركزي شبراخيت والدلنجات بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلتين سكانيتين شاملتين ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تحت شعار “الخِلفة مسئولية .. شارك فى التنمية”، إحداهما بقرية لقانة بشبراخيت وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم عدد من الخدمات منها توقيع الكشف على ٤١٥ حالة من خلال العيادات المتنقلة وسيارة تنظيم الأسرة، والطب البيطرى ، وتم علاج طفيليات داخلية ورش طفيليات خارجية بواقع ٣٠٠ رأس من أغنام وأبقار وجاموس .

وفي نشاط التموين تم دعم القافلة بسيارة سلع غذائية مدعمة وسيارة أسطوانات غاز، وعدد المنتفعين منها ١٢٠ مواطن، كما تم خلال القافلة تركيب ٧ كشافات وصيانة ١٩ كشافا بشوارع القرية .

كما تم عقد ندوة تثقيفية حول معدل النمو السكاني وتنظيم الأسرة وأهمية نظام التعليم الجديد وكذا أهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا .

كما تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية أبيا التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين بالدلنجات تم خلالها توقيع الكشف على ٣٠٠ حالة بتخصصات ( النساء – الأطفال – الباطنة )، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى، كما تم تطعيم أكثر من ١٠٠ مواطن ضد فيروس كورونا وتم التسجيل لعدد آخر على موقع الوزارة .

كما تم تقديم خدمات بيطرية ( كشف وتجريع وصرف الأدوية ) لـ ٤٦٠ رأس ماشية، مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات .

وتوفير سيارة لبيع أسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع وعقد امتحانات لمحو الأمية لـ ٢٠ دارس .

بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية وتثقيف حول الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين “مسكن وصحة وعمل”، وكذا ضرورة تنظيم الأسرة .

كما قامت الوحدة السكانية بالتوعية بخطورة المشكلة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها كالزواج المبكر وخطورته على “البنت والأسرة والمجتمع”.