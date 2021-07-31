استرداد 311 فدانا أراضى أملاك دولة من غير الجادين بوادي النطرون

شدد محافظ البحيرة على استمرار الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحبها من غير الجادين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين ورجوع حق الدولة والشعب كاملاً.

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة م/ السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة باسترداد قطعتي أرض بمنطقة البحر الفارغ بمساحة إجمالية ٣١١ فدانا من غير الجادين ( ٣٠١ فدان + ١٠ أفدنة)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما.

وشدد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

وفي نفس السياق شدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

مؤكداً على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات – دمنهور – حوش عيسى) عن إزالة ٥ حالات تعد على مساحة ٩٢٠ م٢ عبارة عن إزالة ٣ حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٤٨٠ م٢ بقرى المسين ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية.

كما تمت إزالة حالة تعد وفك شدة خشبية بمساحة ٢٤٠ م٢ بقرية نديبة بدمنهور، وإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٢٠٠ م٢ بحوش عيسى عبارة عن شدة خشبية.