استرداد 31 فدانا بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

أسفرت نتائج الحملة المركزة التى نفذتها محافظة الإسماعيلية فى اليوم

السادس، على التوالى لسلسلة من الحملات المركزة لإزالة ورفع التعديات عن

أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق محافظة الإسماعيلية والتى تم تنفيذها

بالمنطقة الصناعية الجديدة بأبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب

عن استرداد مساحة قدرها 31 فدانا من الأرض المخصصة للمنطقة والبالغ

إجماليها 2744 فدانا والتابع ولايتها إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

لقناة السويس.

وكان على رأس الحملة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء عصام

سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ونائبه اللواء ممدوح عبد

المنصف ومساعده اللواء محمد أبو الذهب والسيد عامر رئيس مركز ومدينة

القنطرة غرب وممثلى القوات المسلحة من قيادات الجيش الثانى الميدانى وممثلى

كافة الجهات التنفيذية المعنية.

وخلال متابعة المحافظ لتنفيذ أعمال الحملة، أكد المحافظ أن ملف إزالة ورفع

التعديات واسترداد أملاك الدولة سوف يظل مفتوحا إلى أن يتم تحقيق المستهدف

واسترداد حق الشعب وفرض سيادة القانون ولاستعادة هيبة الدولة.

وأكد مدير أمن الإسماعيلية أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد مرتكبى تلك

التعديات وإصدار أوامر ضبط وإحضار لهم لعرضهم على النيابة العامة واتخاذ

الإجراءات القانونية اللازمة وحسم الموقف تماماً لعدم تكرار عودة تلك

التعديات مرة أخرى.

