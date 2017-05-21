استرداد 29.5 فدان بفايد الإسماعيلية من أراضي الدولة

قام عدد من ممثلى محافظة الإسماعيلية والقوات المسلحة من قيادات الجيش الثانى الميدانى وقوات الشرطة العسكرية والمدنية بالإشراف والمتابعة على تنفيذ أعمال الحملة المكبرة التى نفذت بنطاق مركز ومدينة فايد لرفع وإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وذلك لليوم الخامس على التوالى.

يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لاسترداد أملاك الدولة ورفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات عليها وفرض سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.

وأسفرت نتائج الحملة عن استرداد مساحة 5. 29 فدان من إجمالى المساحات المتعدى عليها، والتى تم حصرها وتحديد مواقعها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وقد شملت أعمال الحملة استرداد مساحة 11 فدانا بمنطقة أبو سلطان مقسمة على قطعتين وثمانية أفدنة ونصف بمنطقة هويس سرابيوم ومساحة عشرة أفدنة بمنطقة الحزام الأخضر بقرية عبد الناصر بمدينة فايد وتم رفع وإزالة التعديات عليها والمتمثلة فى عدد من المنازل المبنية بالحجارة وغير مأهولة بالسكان وتم تسويتها بمستوى سطح الأرض.