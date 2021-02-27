استرداد 228 فدان أراضى أملاك دولة من غير الجادين بمحافظة البحيرة

بهدف ردع المخالفين وإسترداد حق الدولة كاملاً قررت محافظة البحيرة سحب أراضي ضخمة من غير الجادين

أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة م/ السيد حمزة واللجنة المشكلة لإسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بسحب ٤ قطع أراضي من غير الجادين بمنطقة البحر الفارغ بإجمالي مساحة ٢٢٨ فدان و٤ قيراط و٥ سهم .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات (أرض مستردة أملاك دولة) .

وأكد اللواء المحافظ على إستمرار تلك الحملات لإستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .