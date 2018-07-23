استرداد 22 فدانا من الأراضى المتعدى عليها بالإسماعيلية

نادية سلامأعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمنطقة قرية " أم عزام " التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، أسفرت إزالة التعديات الواقعة على مساحة اجمالية قدرها 22 فدان و12 قيراط من الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالبناء فى صورة 4 حالات مبانى لمنازل غير مأهولة بالس

نادية سلام

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمنطقة قرية ” أم عزام ” التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، أسفرت إزالة التعديات الواقعة على مساحة اجمالية قدرها 22 فدان و12 قيراط من الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالبناء فى صورة 4 حالات مبانى لمنازل غير مأهولة بالسكان بنطاق قرية الشروق .

جاء ذلك استكمالا للموجة العاشرة لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمحافظة الاسماعيلية وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى إستكمال تفعيل آليات إسترداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون .

وأسفرت نتائج تنفيذ الحملة عن رفع وازالة التعديات بالبناء بالمخالفة للقانون وإزالة عدد 4 حالات مبانى بالطوب الأبيض لعدد من المنازل وشبكات للرى بالخراطيم وبعض الشتلات البسيطة وتم تسويتها بمستوى سطح الأرض ومصادرة كافة نواتج الازالة .

كما أسفرت نتائج الحملة عن ازالة التعدى بالبناء على أرض من أملاك الدولة بالبناء بالمخالفة للقانون بمنطقة منشية ناصر وخلف مركز البحوث الزراعية بأحدى توابع قرية أم عزام وهى عبارة عن عدد 6 حالات تعدى بالبناء .

وأكد محافظ الاسماعيلية مجددا على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات ولن يسمح بالتهاون مع أى حالة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين لاستكمال ملف استرداد أراضى الدولة .



