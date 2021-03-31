الإسكندرية

استرداد وحجز إداري لقطعتي أرض بمساحة 208 فدادين و3 قراريط من غير الجادين بوادي النطرون

ضمن متابعة ملف استرداد أراضي الدولة من غير الجادين
السيد فؤاد 10:13 م, الأربعاء, 31 مارس 21 10:13 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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أكد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون، باسترداد ٢ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٠٨ فدادين و٣ قراريط من غير الجادين.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما.

ويؤكد اللواء المحافظ على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

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بقلم السيد فؤاد

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