الإسكندرية

استرداد وحجز إداري لقطعتي أرض بمساحة 142 فدانًا من غير الجادين بوادي النطرون

مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك لردع المخالفين، واسترداد حق الدولة والشعب كاملا
السيد فؤاد 9:47 م, السبت, 27 مارس 21 9:47 م, السبت, 27 مارس 21

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك لردع المخالفين، واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزة، واللجنة المُشكله لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بإسترداد قطعتي أرض بمساحة إجمالية ١٤٢ فدانا ( ٧٠ فدانا – ٧٢ فدانا) من غير الجادين.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما.

ويؤكد المحافظ استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

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بقلم السيد فؤاد

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