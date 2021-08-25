استرداد قطعتي أرض بإجمالي 19 فدانا و18 قيراطا من غير الجادين بوادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين، منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة باسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، حيث نجحت اللجنة فى استرداد قطعتي أرض زراعية بمنطقة العلميين فى قرية كفر داود بمساحة إجمالية ١٩ فدانا و١٨ قيراطا من غير الجادين وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتات “أرض مستردة أملاك دولة” عليهما.

ويؤكد اللواء المحافظ على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.