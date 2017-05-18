استرداد الأراضي: تشكيل غرفة عمليات لتنفيذ توجيهات السيسي

بدور إبراهيم



قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الخميس، تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعي اليد واسترداد الأراضي البور وغير المستغلة، وتلقي كل الشكاوى والبلاغات من المواطنين بكل المحافظات على مدار اليوم، وتلقي طلبات التقنين وسداد حق الدولة والتي يتوقع تزايدها خلال الأيام القادمة، خاصة أن المؤشرات الأولية أكدت ذلك.



وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن محافظة المنيا شهدت إقبالا واضحا في اليوم التالى لتوجيهات الرئيس، من خلال تقدم أكثر من 160 مواطنا في يوم واحد لسداد حق الدولة، مقابل تقنين وضع 20 ألف فدان ضمن مساحة إجمالية 330 ألف فدان، كانت اللجنة قد قيمتها وسعرتها وأعلنت عن إجراءات تقنينها خلال الأسابيع الماضية.



وأكد محلب أن هناك تنسيقا كاملا بين كل أجهزة الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والقيادة العامة، لضمان التنفيذ الأمثل لتوجيهات الرئيس بإنهاء ظاهرة وضع اليد إما بالتقنين الذي بدأته اللجنة للجادين والذين استثمروا الأرض وزرعوها، أو سحب الأراضي ممن قاموا بتسقيعها أو المتاجرة بها دون الاستفادة منها في موعد أقصاه نهاية الشهر. وأشار محلب إلى أن التوجيهات الرئاسية أكدت عدم إزالة أي زراعات طالما أنها جادة ومستقرة ومثمرة، لكن أي تعدٍ سيعامل بكل حسم.



وأوضح اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن التحدي الذي يواجهنا حاليا هو ضرورة إدارة الملفات التي تلقتها اللجنة لنسترد حق الدولة، مما يتواكب مع توجيهات رئيس الجمهورية في سحب الأراضى غير المستغلة، وهذا ما ستعكف عليه اللجنة خلال الأيام المقبلة حيث ستكون في حالة انعقاد دائم للتنسيق مع كل الجهات المعنية، سواء بتلقي طلبات التقنين الجديدة أو توفير المعلومات المتاحة لديها لقوات إنفاذ القانون.