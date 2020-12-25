استرداد إيصالات أمانة لغز قتل سيدة بالمنوفية.. والمتهمتان: رفعت دعاوي قضائية ضدنا

اتفقتا على التخلص من المجني عليها بقتلها، والاتفاق على استدراجها إلى محل العثور، بزعم سداد مبلغ الدين ولدى وصولها عاجلها بالتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين".

تخلصت سيدتان شقيقتان من سيدة أخرى وقتلها في محافظة المنوفية، وذلك بعد إقتراضهما منها مبلغًا ماليًا ورفعها دعاوي قضائية لاسترداد حقها، فدبرا لاستدراجها مع شخص آخر وقتلها للاستيلاء على إيصالات الأمانة الخاصة بهما.

جثة سيدة في مجري مائي

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات الحادث عقب تلقى مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا بالعثور على جثة لسيدة مجهولة، وبها جروح متفرقة بالجسم بمياه أحد المجاري المائية.

وتشكل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليها، واتضح أنها ربة منزل.

شقيقتان ورجل وراء الحادث

وكشفت التحريات أن وراء ارتكابها 3 أشخاص، وهم: ربتي منزل “شقيقتين”، ومالك محل ويوجد لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وقالت ربتي المنزل المتهمين في اعترافاتهما، إنه نظرًا لسابقة إقتراضهما مبلغ مالي من المجني عليها، وتوقيعهما على إيصالات أمانة بذلك المبلغ.

اعترافات: استدرجنا الضحية وقتلناها بسكين

وأضافت المتهمتين أنه نظرًا لتأخرهما عن السداد حركت المجني عليها دعاوي قضائية ضدهما صدرت فيها أحكام بالحبس ضدهما، وتوقيع كريمة إحدى المتهمتين “ربة منزل” -مُقيمة بمحافظة الجيزة- على إيصال أمانة آخر للمجني عليها مقابل تنازلها عن تلك القضايا.

وأوضحت المتهمتين أنه في ذلك اتفقتا على التخلص من المجني عليها بقتلها، والاتفاق مع المتهم الثالث على استدراج المجني عليها إلى محل العثور، بزعم سداد مبلغ الدين ولدى وصولها عاجلها المتهم بالتعدي عليها بسلاح أبيض “سكين”، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأشارتا إلى الاستيلاء منها على إيصال الأمانة، وهاتفها المحمول وتخلصوا من جثتها بإلقائها بالمجرى المائي.

وبإرشاد المتهمين ضبط الهاتف المحمول، إيصال الأمانة “المُستولى عليهما”، السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.