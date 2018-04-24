استرداد أراضي الدولة ترفض مد فترة تلقي طلبات تقنين وضع اليد

بدور إبراهيم: أكدت مصادر أن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية رفضت اقتراحا بمد فترة تلقى طلبات تقنين اراضي وضع اليد فترة أخرى بعد 14 يونيو القادم. وقالت المصادر إن اللجنة…

بدور إبراهيم:

أكدت مصادر أن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية رفضت اقتراحا بمد فترة تلقى طلبات تقنين اراضي وضع اليد فترة أخرى بعد 14 يونيو القادم.

وقالت المصادر إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء منحوا فرصة كافية لستة أشهر ولا يوجد مبرر لأى مدة إضافية.

وتابعت أن كل من لم يتقدم بطلب التقنين خلال الفترة المحددة سيكون قد تنازل عن حقه في التقنين أو أثبت عدم جديته فى سداد حق الدولة.

وأكدت المصادر أنه بانتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات التقنين ستبدأ قوات انفاذ القانون فى اجراءات استرداد الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين تنفيذا للقانون.