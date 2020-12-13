استرازينكا البريطانية تستحوذ على أليكسيون للصناعات الدوائية مقابل 39 مليار دولار

تأتي الصفقة بعد إعلان استرازينكا أنها تجري المزيد من الأبحاث للتثبت مما إذا كان لقاحها يمكن أن يكون فعالا بنسبة 90%

اتفقت شركة استرازينكا البريطانية AstraZeneca على شراء شركة أليكسيون Alexion الأمريكية لصناعة الدواء مقابل 39 مليار دولار، في أكبر صفقة لها على الإطلاق، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز موقعها في علم المناعة والأمراض النادرة، بحسب وكالة رويترز.

وتأتي الصفقة بعد إعلان استرازينكا أنها تجري المزيد من الأبحاث للتثبت مما إذا كان لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 يمكن أن يكون فعالا بنسبة 90% وهو ما قد يؤخر موعد إطلاقه.

استرازينكا: حملة أسهم أليكسيون سيحصلون على 60 دولارا نقدًا

وقالت استرازينكا أمس إن حملة أسهم أليكسيون سيحصلون على 60 دولارا نقدا وحصصا بقيمة 115 دولارا للسهم الواحد.

وقال باسكال سوريوت المدير التنفيذي لشركة استرازينكا، “إنها فرصة رائعة لنا لتسريع تطورنا في مجال علم المناعة والدخول في شريحة جديدة من الأمراض والتعامل مع شريحة جديدة من الأطباء والمرضى لم نكن قادرين على تغطيتها”.

أعلنت استرازينكا أن تحليلًا مؤقتًا للتجارب الإكلينيكية أظهرأن لقاحها ضد كورونا يتمتع بفعالية متوسطة تبلغ 70%

وكانت استرازينكا قد أعلنت نهاية الشهر الماضى أن تحليلًا مؤقتًا للتجارب الإكلينيكية أظهر أن لقاح فيروس كورونا المستجد الذى طورته يتمتع بفعالية متوسطة تبلغ 70% في الحماية من الفيروس، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة استرازينكا بعد سلسلة من نتائج اللقاحات المشجعة في الأسابيع الأخيرة، بعد قراءات المرحلة الأخيرة من التجارب من Pfizer-BioNTech و Moderna.

ويتوقع أن يساعد لقاح كورونا في إنهاء جائحة الفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 1.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

قالت استرازينكا إن لقاحها الذي طور بالتعاون مع جامعة أكسفورد قُيم على نظامي جرعات مختلفين أظهر أحدهما فعالية بنسبة 90%

وقالت استرازينكا إن لقاحها، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، تم تقييمه على نظامي جرعات مختلفين، أظهر أحدهما فعالية بنسبة 90% عندما تلقى المشاركون في التجربة نصف جرعة، تليها جرعة كاملة على الأقل لمدة شهر.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام علاج بالأجسام المضادة الاصطناعية تنتجه “Regeneron

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام علاج بالأجسام المضادة الاصطناعية، تنتجه شركة “Regeneron ” ضد فيروس كورونا المستجد، حيث استخدم العقار بشكل خاص لعلاج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء، ستيفن هان، في بيان: “قد يساعد السماح بعلاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة المرضى الخارجيين على تجنب الاستشفاء وتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا”.

وكانت “Regeneron ” قد قدمت طلبًا للسماح باستخدام عقارها في حالات الطوارئ في أكتوبر، بعد أن أظهرت الدراسات أن العلاج قلل من كمية الفيروس والأضرار المرتبطة به في رئتي الرئيسيات غير البشرية.

ويُعد علاج Regeneron جزءًا من فئة من العلاجات المعروفة باسم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، والتي يتم تصنيعها لتعمل كخلايا مناعية يأمل العلماء في فعاليتها في محاربة العدوى.

ويأتي ترخيص Regeneron بعد أن أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 9 نوفمبر أنها سمحت بعلاج Eli Lilly بالأجسام المضادة – المسمى bamlanivimab – للأشخاص المصابين حديثًا بفيروس Covid والمعرضين لخطر الإصابة بنوع حاد من المرض.