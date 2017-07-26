استراتيجية للاستفادة من 156 ألف فدان في سيناء

مدحت إسماعيل:تعكف وزارتا الرى والموارد المائية، والزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلين من الجهاز الوطنى لتنمية شمال سيناء، على وضع رؤية إستراتيجية للاستخدام الأمثل لـ156 ألف فدان فى منطقة رابعة، ودير العبد فى شمال سيناء، بحسب تصريحات مصدر حكومى.وأضاف المصدر لـ«المال»، أنه من المقرر عقد ا

مدحت إسماعيل:

تعكف وزارتا الرى والموارد المائية، والزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلين من الجهاز الوطنى لتنمية شمال سيناء، على وضع رؤية إستراتيجية للاستخدام الأمثل لـ156 ألف فدان فى منطقة رابعة، ودير العبد فى شمال سيناء، بحسب تصريحات مصدر حكومى.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أنه من المقرر عقد اجتماع قبل نهاية الأسبوع المقبل، بمقر هيئة التعمير والتنمية الرزاعية، لاستعراض المشاكل التى تواجه كل جهة، لافتاً إلى أن جهة سيادية وفرت خلال الفترة الماضية جميع الخرائط الحديثة، لزمام مساحات الأراضى المذكورة لوضع الرؤية، متضمنة آليات طرح تلك الأراضى، وطبيعة الزراعة فيها.

وأوضح أن بعض الملامح الرئيسية للرؤية تتمثل فى الفصل الحدودى للأراضى الزراعية، والأراضى التابعة للجهات السيادية، والبعد عن التجمعات السكنية، ونظام طرحها، وآلية تقنين وضع اليد، مشيراً إلى أن وزارة الرى تعكف فى الوقت الحالى تنفيذ البنية الأساسية لـ72.5 ألف فدان، بتكلفة تقترب من 300 مليون جنيه.

وتشمل البنية الأساسية تنفيذ مأخذ وفروع، ومد الشبكات، والخطوط اللازمة لتوصيل المياه للأراضى الجديدة، المقرر استصلاحها فى المشروع.

وأوضح المصدر، أن وزارة الرى انتهت من تنفيذ البنية الأساسية لـ 41.6 ألف فدان خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الـ10 آلاف الذى طرحتهم هيئة التنمية الزراعية، شهدت صعوبات كثيرة.

وطرحت وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، نهاية أبريل الماضى، 10 آلاف فدان، بمشروع تنمية سيناء، بمنطقة بئر العبد، للبيع بالمزاد العلنى، بغرض الاستصلاح والاستزراع.

والمساحة المطروحة للبيع فى المزاد العلنى، بلغت 2500 فدان، فى مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط، بينما باق المساحة، البالغة 7500 فدان، بيعت فى مزاد مفتوح لأبناء جميع المحافظات بما فيهم أبناء سيناء.

ومشروع تنمية سيناء يستهدف زراعة واستصلاح 400 ألف فدان بالمحافظة، اعتمادًا على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد خلطها بمياه النيل بنسبة 1:1، سعيًا لخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى متكامل؛ وإعادة تغذية سيناء بمياه النيل، كما كانت فى الماضى عبر فرع النيل البيلوزى.

على صعيد متصل، قال المصدر إن لجنة برئاسة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق ومستشار الرئاسة للمشروعات القومية، تعكف حالياً على وضع آليات طرح 23 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة، كانت وزارة الرى انتهت من تنفيذ البينة الأساسية لها فى 2003، لافتاً إلى أن اللجنة قامت بجولات ميدانية، وفتحت باب تلق تقنين وضع اليد لـ17 فدانًا، من إجمالى مساحة الأراضي.

يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت أنها تخصص استثمارات بـ 4.49 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات إستراتيجية لتنمية سيناء فى خطة عام 17/2018 ، فى برامج الإسكان، والنقل، والزراعة، والرى، منها مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، لاستكمال إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا بمحافظة شمال سيناء، و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء.