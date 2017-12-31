استراتيجية العلوم والتكنولوجيا أبرز منجزات البحث العلمي فى 2017

المال خاصاستعرضت وزارة التعليم العالي منجزات البحث العلمي خلال 2017، التى جاء أبرزها وضع الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل إنتاج وتوطين التكنولوجيا للإسهام في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، من خلال التعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لمواجهة التحديات الاجتماعية والصن

المال خاص

استعرضت وزارة التعليم العالي منجزات البحث العلمي خلال 2017، التى جاء أبرزها وضع الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل إنتاج وتوطين التكنولوجيا للإسهام في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، من خلال التعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية لتحسين التنافسية الصناعية وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أنها توافقت على الإطار العام لخطة العمل، ومخاطبة 22 وزارة لمعرفة أولويات واحتياجات كل وزارة من قطاع البحث العلمي في إطار زمني قصير ومتوسط وطويل، وذلك لعدد ثلاثة مشروعات في كل إطار زمني حتى يتسنى توجيه البحوث العلمية لخدمة أهداف التنمية.

وتستند الاستراتيجية إلى إيجاد قنوات اتصال بين الوحدات البحثية بالوزارات وقطاعات الإنتاج والخدمات لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي، وتوجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى تتم الاستفادة من نتائج الأبحاث التي يتم إنتاجها، فضلا عن معاونة قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص لتحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة نسبة المكون المحلى بها من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا والهندسة العكسية.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات وورش العمل مع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة، بمشاركة ممثلين عن مراكز وهيئات ومعاهد البحوث بوزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والاتصالات والإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة والري والموارد المائية والإسكان والتخطيط وقطاع الأعمال والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والهيئة العربية للتصنيع، واتفقت على صياغة خطة العمل في صورة مجموعة من المشروعات محددة الأهداف في ثلاثة أطر زمنية، إما قصيرة وهي المشروعات التي تنتهي في مدة أقل من عامين، وإما متوسطة وهي المشروعات التي تنفذ في مدة أكثر من عامين ولا تزيد على خمسة أعوام، والمشروعات طويلة الأمد التي تتجاوز مدة تنفيذها سبع سنوات.

وأضافت الوزارة أن الاستراتيجية الجديدة ركزت على العديد من المشروعات قصيرة الأمد التي تم التوافق عليها ذات الأولوية، وذلك في عدة محاور أهمها الطاقة والمياه والزراعة والغذاء، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، والصناعات الاستراتيجية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والاستثمار والتجارة والنقل، والسياحة والآثار.