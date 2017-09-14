استدعاء 5 ملايين سيارة من إنتاج فولكسفاجن فاو و SAIC

خالد بدر الدين:أعلنت الإدارة العامة للإشراف على الجودة والتفتيش والحجر الصحي AQSIQ فى الصين، اليوم الخميس، أن وحدة فولكسفاجن الألمانية المتحالفة مع شركتى فاو، وSAIC الصينيتين للسيارات، ستستدعى 4 ملايين و860 ألف و29 سيارة بسبب مشكلات في الوسائد الهوائية، التي تنتجها شركة تاكاتا اليابا

خالد بدر الدين:



أعلنت الإدارة العامة للإشراف على الجودة والتفتيش والحجر الصحي AQSIQ فى الصين، اليوم الخميس، أن وحدة فولكسفاجن الألمانية المتحالفة مع شركتى فاو، وSAIC الصينيتين للسيارات، ستستدعى 4 ملايين و860 ألف و29 سيارة بسبب مشكلات في الوسائد الهوائية، التي تنتجها شركة تاكاتا اليابانية التى أعلنت إفلاسها بسبب تلك الوسائد التى تسببت فى حوادث قتل، وإصابات للعديد أصحاب السيارات على مستوى العالم.

وأوضحت هيئة AQSIQالمهتمة بمراقبة الجودة في الصين، أن عمليات الاستدعاء ستتم اعتبارًا من 25 ديسمبر المقبل، بعد أن أعلنت فى بداية الشهر الجارى عن استدعاء أكثر من 1.8 مليون وحدة أخرى، بسبب مشاكل في مضخة الوقود.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة فولكس فاجن تعهدت بسحب حوالى 11 مليون سيارة على مستوى العالم، بسبب برامج سوفت وير سرية تتلاعب فى نسبة وقيم العوادم المنبعثة من محركات السيارات التى تعمل بالسولار، والتى تم تصديرها للأسواق العالمية، لاسيما السوق الأمريكية.

ووجهت هيئات التحقيق الفيدرالية اتهامات لـ 8 مديرين تنفيذيين حاليين وسابقين بشركة فولكس فاجن، ومنهم جاينز جيكوب نيوسر، الرئيس السابق لتطوير العلامات التجارية، وجينز هادلر، وريتشارد دورينكامب، الرئيسين السابقين فى قسم تطوير المحركات بالشركة الألمانية، وبرامج السوفت وير، وغيرهم .

