استدعاء مسئولي السكة الحديد والتحفظ على الصندوق الأسود بحادث قطار البدرشين

نجوى عبد العزيزقال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في بيان له، إنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن حادث انقلاب بعض عربات القطار رقم 986 المتجه من القاهرة إلى قنا بمنطقة المرازيق بالبدرشين محافظة الجيزة- فقد انتقل فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المحامي ال

نجوى عبد العزيز

قال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في بيان له، إنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن حادث انقلاب بعض عربات القطار رقم 986 المتجه من القاهرة إلى قنا بمنطقة المرازيق بالبدرشين محافظة الجيزة- فقد انتقل فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المحامي العام الأول، إلى مستشفى الهرم؛ لسؤال المصابين البالغ عددهم 61 مصابًا والاستماع إلى شهادتهم عن سبب وكيفية وقوع الحادث.





وفي ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فقد أمر النائب العام المستشار. نبيل أحمد صادق بالتحفظ على موقع الحادث وعلى الصندوق الأسود الموجود بالقطار وتشكيل لجنة هندسية من السادة المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة تكون مهمتها الانتقال إلى موقع الحادث؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث وإعداد تقرير بهذا الشأن.

كما أمر النائب العام باستدعاء المسئولين بالسكة الحديد؛ لسؤالهم وسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها بإمكان تحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في هذا الحادث.