استدعاء صالح جمعة للنيابة في حادث إصابة شاب بسيارته

كانت مديرية أمن الجيزة تقلت إخطارًا من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع.م"، 31 عاما، فني بمركز سياحي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف.

أمرت النيابة العامة استدعاء صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، لسماع أقواله في واقعة اتهامه بإصابة شاب بعد أن صدمه بسيارته بشارع النيل بمنطقة الجيزة، ما أسفر عن إصابته بكسر في الأنف وكدمات في جسده.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم حضور اللاعب تنفيذا لقرار الاستدعاء سوف تصدر قرارًا بضبطه وإحضاره.

وكانت مديرية أمن الجيزة تقلت إخطارًا من مستشفى مصر الدولي، بوصول “ع.م”، 31 عاما، فني بمركز سياحي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة به، وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى مستشفى مصر الدولي لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم اللاعب صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به.



