«استدرجه لجراج وهشّم رأسه».. سائق قتل صديقه لسرقة سيارته

قتل سائق صديقه داخل جراج بمسكنه بمحافظة الجيزة، عن طريق تهشيم رأسه بماسورة حديدية بعد استدراجه لسرقة سيارته، وبيعها بمبلغ 50 ألف جنيه، وإلقاء الجثة بالصحراء، وكشفت أجهزة البحث الجنائي تفاصيل الجريمة بعد التوصل للجاني وإلقاء القبض عليه.

جثمان داخل شيكارة بلاستيكية بالصحراء

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة ثانٍ أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا عن العثور على جثة أحد الأشخاص، في العقد الرابع من عمره، داخل شيكارة بلاستيكية أمام أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، وبها جروح قطعية بالرأس.

وشكلت أجهزة وزارة الداخلية فريق بحث جنائي لكشف ملابسات جريمة القتل، وتوصل جهوده برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تحديد شخصية الجاني.

قتل لسرقة سيارة نقل

واتضح لأجهزة البحث الجنائي أن المجني عليه “القتيل”، سائق سيارة نقل، مُقيم بمدينة 6 أكتوبر، وأصل بلدته مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

وكشفت فريق البحث أن وراء ارتكاب سائق -مُقيم بدائرة القسم، وذلك بعدما عرض سيارة المجني عليه للبيع، بثمن بخس بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه ضبط وبحوزته سيارة المجني عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه لواقعة القتل.

الجاني

المتهم: خدعته بنقل بضائع للإسكندرية

وقال المتهم -في اعترافه- إنه ارتبط بعلاقة صداقة بالمجني عليه من سنوات، ولكنه عقد العزم على قتل صديقه لتسهيل سرقة سيارته النقل.

وأضاف المتهم أنه في سبيل تنفيذ مخططه، اتصل بتاريخ الواقعة بالمجني عليه، وطلب منه الحضور لمسكنه بزعم نقل بضائع بسيارته إلى مدينة الإسكندرية.

وأوضح أنه عقب حضوره استدراجه إلى داخل الجراج سكنه وباغته بالضرب على رأسه بماسورة حديدية، محدثًا إصابته التي أودت بحياته وتخلص من الجثة بوضعها بشيكارة بلاستيكية، وإلقائها بمكان العثور بالصحراء.

المتهم: بعت السيارة بمبلغ 50 ألف جنيه

وعقب ذلك استولى على السيارة وبيعها لأحد الأشخاص، وهو مقاول، نظير مبلغ 50 ألف جنيه دون علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة.

وبارشاد المتهم ضبط السيارة الخاصة بالمجني عليه، والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، مبلغ 35 ألف جنيه من متحصلات بيع السيارة، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه.