«استدرجها لمسكن جده».. ضبط طالب اعتدي على طفلة في المنوفية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن الاعتداء على طفلة في محافظة المنوفية ، وإحداث إصابة بها والمناشدة بضبط المتسبب.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجاري، تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات، عن استقبالها طفلة مصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وعلى الفور، انتقلت وبسؤال والدها اتهم طالب باستدراج الطفلة المصابة والاعتداء عليها داخل مسكن “جده لوالده”، بذات الناحية.

وبسؤال الطفلة قررت بمضمون ما جاء بأقوال والدها، وبسؤال شاهدة الواقعة ربة منزل “زوجة عم المتهم”، قالت إنها تقيم بالمنزل محل الواقعة، وشاهدت الطفلة المذكورة بالطابق الثاني، وبها الإصابات المنوه عنها، وذلك عقب ارتكاب المتهم للواقعة فنقتلها إلى أهليتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.