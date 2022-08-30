استدرجته سيدة لسرقة «توك توك».. كشف لغز العثور على جثمان شاب مقتولًا بالإسكندرية

كشف رجال البحث الجنائي عن لغز العثور على جثمان سائق «توك توك» مقتولًا بإحدى المناطق في مينا البصل بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم ، بعدما اتضح ارتكاب 4 أشخاص جريمة القتل ليتمكنوا من سرقة مركبته، وساعدتهم سيدة في استدراج المجني عليه.

قتل سائق توك توك

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية ، بلاغًا بالعثور على جثة عاطل -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وتشكل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بينهم سيدة -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظتي الإسكندرية والقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد سرقة مركبة “توك توك” قيادة المجني عليه.

اعترافات الجناة

وأقر المتهمون باستيقاف المجني عليه واستقلال المركبة صحبته، من دائرة قسم شرطة مينا البصل، بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الدخيلة “مكان العثور”.

وأوضح الجناة أنه عند وصولهم أشهر أحد المتهمين سلاح أبيض “سكين” كان بحوزته لسرقة المركبة ولدى مقاومة المجني عليه اعتدى عليه بالسلاح الأبيض، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته ولاذوا بالهرب بالمركبة.

وبارشادهم ضبطت المركبة المستولي عليها، السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.