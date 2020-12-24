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استدرجته سيدة لأشقائها.. ملابسات خطف شخص والاعتداء عليه بالإسماعيلية

ادعت توفير فرصة عمل له، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة وطلبوا فدية من شقيقه.
أماني عوض 3:51 م, الخميس, 24 ديسمبر 20 3:51 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

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توصلت أجهزة الأمن إلى مرتكبي حادث خطف شخص لطلب فدية من أهله والاعتداء عليه، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في محافظة الإسماعيلية، بعدما استدرجته سيدة واحتجزه شقيقيها.

خطف شاب

تلقى مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا من شخص مقيم بمحافظة الغربية، عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهول أبلغه خلاله باحتجاز شقيقه وطلب منه مبلغ مالي لإطلاق سراحه.

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وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، توصلت جهوه إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء، وهم: سيدة، سائقَين يوجد لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف وضبط المتهمين وتحرير المجني عليه، وتبين أنه مصاب بجروح وكدمات متفرقة.

الضحية: استدرجتني سيدة بدعوى توفير فرصة عمل

وبمناقشة المجني عليه، قال إن السيدة اصطحبته لمحل إقامتها بزعم توفير فرصة عمل له بمدينة الإسماعيلية، وفوجئ بوجود شقيقيها والتعدي عليه بالضرب.

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وأضاف أنهم أحدثوا ما به من إصابات واقتياده إلى شقة ملك أحدهما، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة والاتصال بالمبلغ وطلب مبلغ مالي لاطلاق سراحه.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أقروا بها، واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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