«استدرجتها جارتها لسرقة الحلق».. كشف لغز العثور على جثمان طفلة محترقة داخل جوال

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابسات العثور على جثة طفلة محترقة بالكامل مع وضعها داخل كيس بلاستيك في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بعدما اتضح أن جارتها استدرجتها لسرقة القرط الذهبي وأنهت حياتها.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا ، بلاغًا من شخص بالعثور على جثة طفلة داخل أحد الأكياس البلاستيكية، وبمناظرة الجثة تبين أنها في حالة تفحم كامل وغير واضحة المعالم.

وفي ذات الوقت حضر للمركز، شخص أبلغ بتغيب كريمته طفلة -تبلغ من العمر 3 سنوات- عقب خروجها من المسكن متوجهة لمسكن جدتها في ذات المنطقة.

وتشكل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدة -مقيمة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأنها استدرجت الطفلة المذكورة لداخل شقتها أثناء سيرها أمام منزلها.

وأضافت أنها كتمت أنفاسها حتى فارقت الحياة بغرض سرقة قرطها الذهبي، وخشية إفتضاح أمرها

حرقت الجثة في منزلها ووضعتها بأحد الأكياس البلاستيكية وإلقائها بمكان العثور عليها.

وتوجهت لإحدى محلات الصاغة بدائرة المركز، وقامت ببيعه مقابل مبلغ مالي.

وأرشدت عن المبلغ المالي، ومكان بيعها للقرط الذهبي لبائع بالمحل المُشار إليه -مقيم بدائرة المركز- وأمكن ضبطه.

وبمواجهته قرر بشرائه القرط الذهبي دون علمه أنه من متحصلات جريمة سرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.