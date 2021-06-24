استخرج 3 كيلو شعر من بطن مريض.. محافظ مطروح يكرم طبيبا بعد جراحة نادرة

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس أحد أبناء مطروح وهو الدكتور طارق الكاسح استشاري الجراحة العامة ومدير مستشفى مطروح العام الأسبق والفريق الطبي المصاحب له بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والنائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ ونائبا عن الهيئة البرلمانية والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والدكتور احمد السوهاجى نقيب أطباء مطروح.

جاء ذلك بعد نجاحه فى إجراء جراحة نادرة لمريض يبلغ ٢٧ عاما وكان يعاني من ألم شديد وتم عمل تحليل وأشعة له أظهرت وجود كتلة ملفوفة في المعدة.. وبعد إجراء العملية الجراحية التى استغرقت 3 ساعات تم استئصال لفافة شعر من معدة الشاب، وزنها يصل إلى 3 كيلو جرام .

وأعرب محافظ مطروح عن شكره وفخره بالأداء المتميز لتلك العملية النادرة ، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق وتبادل الخبرات مما ينعكس على تطوير الاداء وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء مطروح ، مؤكدا حرص المحافظة على تكريم النماذج المتميزة لتكون دافعا لمواصلة العمل والتميز مع استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الصحي مع العمل على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وسد العجز فى كافة التخصصات النادرة لتوفير الخدمات الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للتيسير على المواطنين .

ومن جانبهم قدم الفريق الطبي الشكر لمحافظ مطروح على هذا التكريم وعلى دعمه المستمر والدائم لمنظومة الصحة بالمحافظة.

يشار إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح افتتح مساء الأربعاء أعمال تجميل ٣ ميادين بمدينة مرسى مطروح وهى البنك الأهلي والياسمين ومدخل كوبرى روميل اهداء من مؤسسة سقيا الماء ضمن اعمال تجميل المدينة بالشكل الجمالي والحضارى اللائق وذلك بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام ونواب مجلس المدينة ومديري الادارات المعنية .