استخرج الآن نتجية الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزير التعليم الدكتور طارق شوقي منذ قليل نتيجة الثانوية العامة 2021، في مؤتمر صحفي عقده بعد اعتماد النتيجة رسميا، كاشفا عن نسب نجاح القسمين العلمي والأدبي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة كيفية الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، عن طريق رابط لمعرفة النتيجة بالاسم الثلاثي ورقم الجلوس فقط.

رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

للحصول على نتيجة الثانوية العامة يدخل الطالب على الرابط المرفق والذي سيتيج النتيجة فور صدورها.

https://g12.emis.gov.eg/

وبعد ذلك يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم يقوم بوضع البريد الإلكتروني، ثم يدخل رقم الجلوس الخاص به فتظهر له النتيجة مرفقة بالمجموع الكلي.