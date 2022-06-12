استخراج 47014 ورقة ثبوتية.. الداخلية تواصل إرسال قوافل الأحوال المدنية للمحافظات (صور)

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، دمياط، الأقصر، المنيا، وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج 13202 بطاقة رقم قومي و33812 مصدرًا مميكنًا.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر

كما واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وذلك استمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.

وأوفدت مأموريات لسبع حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له، واتخذت الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له.

كما أرسلت مأموريات فنية وقانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية، النوادى الرياضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

وأوفدت مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظتي الدقهلية “مركز شبين”، الغربية “مركز ” زفتى”، دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.

إضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات “كبار السن وذو الهمم”، بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي، من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.